Tüketiciler Derneği\'nden Hükümete Ve Üreticilere Çağrı...





“SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GİBİ TEMEL TÜKETİM MADDELERİ İHTİYAÇLI AİLELERE ÜCRETSİZ DAĞITILMALI… İŞBİRLİĞİ YAPIN”Lefkoşa, 29 Kasım 18 : KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, süt ve süt ürünleri gibi temel tüketim maddelerinin ihtiyaçlı ailelere ücretsiz dağıtılması gerektiğini kaydederek, hükümete ve üreticilere “işbirliği” çağrısı yaptı.Işık, yazılı açıklamasında, dövizdeki fiyat düşüşünün piyasaya yansımadığını kaydederek, “Bu, serbest piyasa kuralı değil vurgundur. Fırsatçılıktır. Kaosudur” dedi.Hasan Yılmaz Işık, hükümete fiyatlarla ilgili denetim çağrısı da yaptı.(RÇ/HÖ)