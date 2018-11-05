Tüketiciler Derneği\'nden, Hükümete Stoklara El Koyma Çağrısı





Lefkoşa, 5 Kasım 18 :Tüketiciler Derneği, hükümete serbest piyasaya acil müdahale etmesi ve stoklara el koyması için çağrı yaptı.Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, dövizde yüzde 25 oranında gerileme olmasına rağmen özellikle gıda ürün fiyatlarının düşüş yerine yükselmeye devam ettiğini belirtti.(AK/FEZ)