Tüketiciler Derneği’nden Hükümete Kriz Masası Oluşturma Çağrısı...

Lefkoşa, 12 Ağustos 18 : KKTC Tüketiciler Derneği, hükümete kriz masası oluşturma çağrısında bulundu.



Dernek başkanı Hasan Yılmaz Işık, TL yaşanan değer kaybı konusunda yaptığı yazılı açıklamada, “Derneğimiz, bu finansal krize karşı hükümete acilen bir kriz masası oluşturması için çağrı yapmaktadır. Anayasa’nın, sözleşme hakkını içeren 46’ncı maddesi amir hükmü uyarınca gerekli önlemleri daha fazla geciktirilmeden alması için derneğimiz hükümeti uyarmaktadır” dedi.



Işık; elektrik faturalarını ödeyemeyecek durumda olan, giyecek ve yiyecek, özellikle ekmek ve süt ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanların derneğe ulaşmaları halinde, gerekli yardımın dernek tarafından gerçekleştirilecek yardımlaşma organizasyonları ile sağlanacağını kaydetti.



Işık; kredi sözleşmeleri, okul harçları, kira gibi dövize indeksli olarak yapılan sözleşmelerde kur sabitlemesine gidilmesi; çalışanlara, emeklilere ve Sosyal Sigorta emeklilerine TL’deki değer kaybı kadar hayat pahalılığı verilmesi; tüketici kredileri, bileşik faiz, gecikme faizine kısıtlama getirilmesi gibi önerilerde bulundu.



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