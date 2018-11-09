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Tüketiciler Derneği’nden Hükümete Eleştiri

“HATALI EKONOMİK POLİTİKALAR PİYASADAKİ FIRSATÇILARI CESARETLENDİRİYOR”

Tüketiciler Derneği’nden Hükümete Eleştiri

“HATALI EKONOMİK POLİTİKALAR PİYASADAKİ FIRSATÇILARI CESARETLENDİRİYOR”

09 Kasım 2018 Cuma 18:47
Tüketiciler Derneği’nden Hükümete Eleştiri
“HATALI EKONOMİK POLİTİKALAR PİYASADAKİ FIRSATÇILARI CESARETLENDİRİYOR”

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, hükümetin hatalı ekonomik politikaları olduğunu savunarak, bu yanlış politikaların piyasadaki fırsatçıları cesaretlendirdiğini söyledi.

Hükümete  “Dövizdeki düşüşü dikkate alarak indirim yapın” diyerek seslenen Işık, Maliye, Ekonomi Tarım bakanlıklarını ilgili sektör temsilcileriyle çalışmaya, Türkiye’deki gibi tereddütsüz yaptırım uygulamaya çağırdı. 

Yazılı açıklamasında akaryakıt ve elektrik fiyatlarında neden indirim yapılmadığını da soran Işık,  “Gaz fiyatlarında 6 TL’lik indirim yapılması softa şaşırtmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

(RÇ/FEZ)

 


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