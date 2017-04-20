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20 Nisan 2017 Perşembe 15:30

Tüketiciler Derneği, Kozmetik Ürünleri Kurulu’nda Tüketicilerin De Yer Almasını İstedi

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan Kozmetik Ürünleri Kurulu’nda tüketicilerin de temsil edilmesini istedi.

Tüketiciler Derneği, Kozmetik Ürünleri Kurulu'nda Tüketicilerin De Yer Almasını İstedi
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Lefkoşa, 20 Nisan 17 : KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan Kozmetik Ürünleri Kurulu’nda tüketicilerin de temsil edilmesini istedi.

KKTC’de kozmetik üretimi, ithali ve satışının Kozmetik Ürünleri Yasası ile düzenlendiğin belirten Işık, bu alandaki ürün güvenliğinin yasayla güvence altına alındığını ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

Işık, yazılı açıklamasında, “Bu yasanın uygulanmasında yetkili kılınan Sağlık Bakanlığı’na bağlı görev yapan Kozmetik Ürünleri Kurulu’nda tüketicilerin temsil edilmesi, bu güveni azami düzeye çıkarır” değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Yılmaz Işık, Kimya Mühendisleri Odası’nın kozmetik ürünler konusunda yarın düzenleyeceği çalıştayın ülke için faydalı olacağına da inanç belirtti.

 (RÇ/FEZ)

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