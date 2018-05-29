Tüketiciler Derneği Başkanı Işık’tan Hükümete Çağrı

“TÜKETİCİLERİ KORUMA DAİRESİ KURULMALI”Lefkoşa, 29 Mayıs 18 : KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicileri korumak için hayata geçirilecek reformların uygulanabilmesi için Tüketicileri Koruma Dairesi’ne ihtiyaç olduğunu kaydederek, böyle bir dairenin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde kurulması için hükümete çağrı yaptı.Türkiye Cumhuriyeti (TC) Merkez Bankası ile entegrasyona gidilmesi ve Para Birliği sağlanması için de yetkililere çağrı yapan Işık, tüketici haklarını korumak için hazırlanan yasa tasarılarının da yürürlüğe girmesini istedi.Işık, “Bu reformların uygulanabilmesi için Ekonomi Bakanlığı altında Tüketicileri Koruma Dairesi’nin kurulması için çağrı yapıyor, hükümeti reform iddialarını bu icraatla kanıtlamaya davet ediyoruz” dedi.(RÇ/HÖ)