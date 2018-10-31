Tüketiciler Derneği Başkanı Işık, Ekonomi Ve Enerji Bakanı’nı İstifaya Davet Etti

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, dövizde yüzde 25 oranında düşüşe rağmen gıda ürünlerinin fiyatlarında indirim sağlayamadığı ve temel tüketim besin maddelerinin piyasadan kaybolmasının önüne geçemediğini iddia ettiği Ekonomi ve Enerji Bakanı’nı istifaya davet etti.