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Tüketiciler Derneği’nin “Domates” İsyanı…

DERNEK İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR HALKI “DOMATES BOYKOTUNA” KATILMAYA DAVET ETTİ

Tüketiciler Derneği’nin “Domates” İsyanı…

DERNEK İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR HALKI “DOMATES BOYKOTUNA” KATILMAYA DAVET ETTİ

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:08
Tüketiciler Derneği’nin “Domates” İsyanı…


DERNEK İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR HALKI “DOMATES BOYKOTUNA” KATILMAYA DAVET ETTİ

GENEL BAŞKAN IŞIK: “TÜKETİCİLER YAZ MEVSİMİNDE KALİTESİZ ÜRÜN TÜKETMEK ZORUNDA BIRAKILIYOR”

 Tüketiciler Derneği, ülkede piyasadaki domatesin “gıda güvenliği” kriterlerine uymadığı gerekçesiyle, “domates boykotu” başlattıklarını belirterek, halka boykota uymaları için çağrı yaptı.
Dernek Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicilerin en temel ihtiyaçları olan tarımsal ürünlerden domatesin bile tüm yaz mevsimi boyunca ihtiyacı karşılamayacak miktarda kalitesiz olarak piyasaya sürüdüğü görüşünü belirterek, Tarım ve Ekonomi Bakanlıklarını, bu olumsuz piyasa gelişmesine müdahale etmedikleri gerekçesiyle eleştirdi.
Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “yerli üretimi yetersiz kalan domatesin ithalatına üreticilerin korunması adına izin verilmemesinin, tüketicileri yaz mevsimi boyunca kalitesiz ürün tüketmek zorunda bıraktığını” belirtti.
“TÜRKİYE’DE KİLOSU 1.50 TL, BİZDE 8 TL”
Üretim fazlası tonlarca domatesin Türkiye’de döküldüğünü ve kilosunun 1.50 TL’den satıldığını belirten Işık, “KKTC’de mevsimi olduğu yaz aylarında 8.00 TL’den domates satılması ve tüketicilerin Güney Kıbrıs’ta alışveriş yapmaya zorlanması hükümet etme anlayışına sığmaz” dedi.
Işık, “hayvanların dahi tüketemeyeceği kalitede domateslerin piyasada satılarak hem vurgun yapıldığını hem de halk sağlığıyla oynandığını” savundu.
DOMATES BOYKOTU
Domatesin “gıda güvenliği” kriterlerine uymadığını ve ikinci bir duyuruya kadar “domates boykotu” başlattıklarını belirten Işık, tüm halka “sağlık ve ekonomik güvenliklerini” güvenceye almak üzere boykota uymaları için çağrısı yaptı.
“İTHAL DOMATESE SAĞLIK TESPİT KOŞULUNA BAĞLI İZİN VERİLSİN”
Işık, Tarım ile Ekonomi ve Enerji Bakanlıklarına, bu ürünün ithalatına fiyat ve sağlık tespiti koşuluna bağlı olarak izin verilmesini ve tüketicilerin bu en temel besin ürünü ihtiyacının acilen karşılanması için çağrı yaptı.



 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 13:39
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