Tüketiciler Derneği’nden “süt boykotu” tehdidi

KKTC Tüketiciler Derneği, süt ve süt ürünlerine yapılan zammın geri alınmaması halinde süresiz “süt ve süt ürünleri boykotu” başlatacağını açıkladı.



Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık konuyla ilgili yazılı açıklamasında, hükümeti süt ve süt ürünlerine yaptığı zam nedeniyle kınadı.



“Tüketicilerin zorunlu olarak süt tüketimini kısacağı bir piyasada üretici ve sanayi sektörüne de darbe vurulacaktır” diyen Işık, şöyle devam etti:



“Son 4 yıl içerisinde süt üretiminin temel girdi maliyetleri arpa ve buğday fiyatlarında ciddi bir artış olmadığı halde genetiği değiştirilmiş ürünler olan mısır ve soya yerine hayvan yemlerinde yerli buğday kullanılabileceğini derneğimiz anımsatmakta ve süt fiyatları ile oynanmaması için hükümete önemle çağrı yapmaktadır.”



