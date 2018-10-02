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Tüketiciler Derneği’nden Bazı İşletmelere Boykot Kararı…

Tüketiciler Derneği’nden Bazı İşletmelere Boykot Kararı…

02 Ekim 2018 Salı 14:57
Tüketiciler Derneği’nden Bazı İşletmelere Boykot Kararı…

IŞIK: “%30 ENFLASYON ORANINA KARŞIN %100 FİYAT ARTIŞLARI KARŞISINDA HÜKÜMETİN ALABİLECEĞİ ÖNLEM YOKSA YAPABİLECEĞİ EN HAYIRLI HİZMET İSTİFA ETMEKTİR”

 Tüketiciler Derneği, ülke genelinde tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde tüketicilerin de desteği ile denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada,, tüketicilerden gelen şikâyet ve ihbarları derneğin Ekonomi ve Enerji  Bakanlığının piyasa denetim görevlileri ile değerlendirdiğini kaydetti. 

Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Lirası’nda yaşanan enflasyon oranı %30 oranlarında olmasına rağmen %100 oranlarını aşan fiyat artışları karşısında mevcut yasal yetkilerine rağmen hükümetin alabileceği hiçbir önlem yoksa bu halka verebileceği en hayırlı hizmet derhal istifa etmektir.” ifadelerini kullandı.

“Piyasada temel tüketim ürünlerinde çok ciddi fiyat, gramaj, kalite ile “kasa etiket” hileleri ile yaratılan piyasa anarşisinin yaygın olarak devam ettiğini” belirten Işık, tüketicilere yapılan bu vurgun ve fırsatçılığın yasa ve ticari ahlaka uymadığının altını çizdi.

“Tüketicilere pervasızca yapılan vurguna duyarsız kalan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile hükümet Derneğimiz şiddetle protesto etmektedir.” diyen Işık, tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edilmesi özel bilgilerine onayı olmadan ulaşılması ve bir reklamın örtülü olarak yapılmasının Tüketicileri Koruma Yasası’nca  yasaklanmış olduğuna  dikkat çekti.

Işık, yasak olmasına rağmen kendisini devlet yerine koyan “Şimdi gümrük indiriminden yararlanmanın tam zamanı!” diyerek tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı ve örtülü reklam ile kişisel bilgilerine de ulaşarak duyuru yapan bazı işletmeleri derneğin “kara liste boykot!” kapsamına  aldığını belirti.

 

Son Güncelleme: 02.10.2018 18:17
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