Tüketiciler Derneği’nden bayram mesajı

Tüketiciler Derneği, Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla yaşamı altüst olan ve çaresizlik içerisinde kalan tüketicileri koruması beklenen hükümetin ciddi önlemler almamasını üzüntü verici bulduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kurban Bayramı mesajında, “orantısız fahiş fiyatlarla krizi daha da körükleyen piyasa anarşistlerine ve dövizle borç alan ve sözleşme yapanların yaşadıkları vahim duruma karşı derneğin tüketicileri korumasının ancak örgütlenmeyle mümkün olabileceğini” kaydetti.

Işık, bayramdan sonra başlatılacak bu çalışmalarda tüketicilere iş birliği çağrısı yaptı ve halkın ve Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

