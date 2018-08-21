banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
233.811
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8195
EURO
6.9689
Araç yangını
ARAÇ YANGINI
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
Kebep paralarını cebe attı
KEBAP PARALARINI CEBE ATTI
Baba tutuksuz yargılanacak
BABA TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Araç yangını
Kapat

Tüketiciler Derneği’nden bayram mesajı

Tüketiciler Derneği’nden bayram mesajı

21 Ağustos 2018 Salı 05:44
Tüketiciler Derneği’nden bayram mesajı

Tüketiciler Derneği, Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla yaşamı altüst olan ve çaresizlik içerisinde kalan tüketicileri koruması beklenen hükümetin ciddi önlemler almamasını üzüntü verici bulduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kurban Bayramı mesajında, “orantısız fahiş fiyatlarla krizi daha da körükleyen piyasa anarşistlerine ve dövizle borç alan ve sözleşme yapanların yaşadıkları vahim duruma karşı derneğin tüketicileri korumasının ancak örgütlenmeyle mümkün olabileceğini” kaydetti.

Işık, bayramdan sonra başlatılacak bu çalışmalarda tüketicilere iş birliği çağrısı yaptı ve halkın ve Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.
 

banner288
Son Güncelleme: 21.08.2018 08:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
Özyiğit, Güneydeki Okullardan Mezun Olacak Gençlerin De Türkiye Üniversitelerine Kabul Edileceğini Açıkladı
Özyiğit, Güneydeki Okullardan Mezun Olacak Gençlerin De Türkiye Üniversitelerine Kabul Edileceğini Açıkladı
Uluçay: “Dayanışma Ruhuyla En Zor Günler Geride Bırakılabilir“
Uluçay: “Dayanışma Ruhuyla En Zor Günler Geride Bırakılabilir“
Beyarmudu Sınır Kapısında Kanunsuz Silah Ve Fişek Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı
Beyarmudu Sınır Kapısında Kanunsuz Silah Ve Fişek Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı
Tüketiciler Derneği’nden bayram mesajı
Tüketiciler Derneği’nden bayram mesajı
Lapta’da yangın
Lapta’da yangın
Şoförler Birliği: “Trafik kurallarına uyun, dikkatli olun”
Şoförler Birliği: “Trafik kurallarına uyun, dikkatli olun”
Barcelona'dan bayram tebriği
Barcelona'dan bayram tebriği
Yeniboğaziçi’nden Yiğitcan Hekimoğlu’na plaket
Yeniboğaziçi’nden Yiğitcan Hekimoğlu’na plaket
Lefke’de zeytin ve harnup hasadı tarihleri açıklandı
Lefke’de zeytin ve harnup hasadı tarihleri açıklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim