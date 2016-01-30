Tüketiciler Derneği, Ülkedeki Bazı Bankacılık Faaliyetlerini Eleştirdi

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, bankaların çek işlemlerinde ücret talep etmesinin hizmet anlayışını aşıp, ahlaki boyutların dışına taştığını iddia etti.

Işık, konuyla ilgili açıklamasında, bazı bankaların Merkez Bankası’nın bilgisi ve onayı olmadan tamamıyla keyfi uygulamalara yöneldiğini ileri sürdü.

Bazı bankaların 6 ayda bir tahsil ettikleri hesap işletim ücretlerini bugünlerde hesap sahibinin bilgisi ve onayı olmadan 3 ayda bir tahsil edilmeye başlandığını savunan Işık, bankaların ayrıca borçlarını vadesinden önce ödeyen tüketicilerden “Gelir Kaybı” adı altında para talep ettiğini iddia etti.