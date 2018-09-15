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Tüketiciler Derneği Tüketim Maddelerinde Süre, Gramaj, Etiket, Kalite Ve Fiyat Kontrolleri Başlatacağını Açıkladı

Tüketiciler Derneği, tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde, temel tüketim maddelerinin süre, gramaj, etiket, kalite ve fiyat kontrolleri başlatacağını açıkladı.

Tüketiciler Derneği Tüketim Maddelerinde Süre, Gramaj, Etiket, Kalite Ve Fiyat Kontrolleri Başlatacağını Açıkladı

Tüketiciler Derneği, tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde, temel tüketim maddelerinin süre, gramaj, etiket, kalite ve fiyat kontrolleri başlatacağını açıkladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 13:25
Tüketiciler Derneği Tüketim Maddelerinde Süre, Gramaj, Etiket, Kalite Ve Fiyat Kontrolleri Başlatacağını Açıkladı

Tüketiciler Derneği, tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde, temel tüketim maddelerinin süre, gramaj, etiket, kalite ve fiyat kontrolleri başlatacağını açıkladı.

Önümüzdeki günlerde basının da katılımı ile kontrolleri başlatma kararı aldıklarını belirten Dernek, tüketicileri mağdur edecek her türlü ticareti, ahlak ve yasalara aykırı davranışı teşhir edeceğini kaydetti.

Tüketiciler Derneği, yazılı açıklamasında, “Ekonomik kriz tüketicileri perişan etmiş çaresiz durumda bırakmıştır. Zam ve yüksek fiyatların altında ezilmekte olan tüketiciler fahiş fiyatlar karşısında şaşkına dönmüş derneğimizden yardım istemektedir. Derneğimizin tüketicilerden gelen had safhaya ulaşmış yoğun şikayetler ve tepkilere sessiz kalması beklenemez” dedi.

Son Güncelleme: 15.09.2018 16:31
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