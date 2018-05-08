Tüketiciler Derneği, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’nün Davetlisi Olarak Türkiye Tüketici Konseyi 22. Toplantısına Katılıyor



Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’nün davetlisi olarak Türkiye Tüketici Konseyi 22. Toplantısına katılıyor.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, toplantının 10 Mayıs Perşembe günü Ankara’da yapılacağını belirtti.

Yılmaz Işık, ayrıca, ülkede tüketicileri koruyan yasaların uygulanabilmesi için AB yetkilileri ile hazırlanan yasa tasarılarının bir an önce yasallaştırılması için Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’ye çağrı yaptı.

