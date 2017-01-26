Tüketiciler Derneği, TL’deki değer kaybı nedeniyle tüketicileri örgütlenmeye, hükümeti de önlem almaya çağırdı.

Tüketiciler Derneği yaptığı yazılı açıklamada, üç yıl içerisinde TL’de yaşanan değer kaybına dikkat çekerek, “Döviz kredisiyle borç alan ve sözleşme yapan tüketiciler okul harçlarını, kiralarını ödeyemeyecek durumda bulunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

TL’de yaşanan değer kaybını dikkate alarak tüketicilere daha fazla zor durumda kalmadan mahkeme kapılarına düşmeden örgütlenmeleri çağrısında bulunan Tüketiciler Derneği, Anayasa’nın sözleşme hakkını içeren maddesi uyarınca hükümete de alınabilecek önlemler konusunda çağrı yaptı.

Derneğin önlem önerileri şöyle:

“Tüm tüketici sözleşmeleri ve tüketici kredileri TL bazında yapılması zorunluluğu getirilmelidir. Kredi sözleşmeleri, okul harçları, kira gibi dövize indeksli olarak yapılan sözleşmelerin yapıldığı tarihteki kur esas alınarak ödemeler yeniden yapılandırılmalıdır. Bu uygulama sonucu sektörlerin, bankalar dahil maddi mağduriyetlerini asgariye indirecek önlemleri almalı. Bu amaçla mevduat faizlerinden alınan %15 vergi ve BSİV banka sigorta işlem vergisi olarak hükümetin gelir kaynaklarını kullanmalıdır. Devlet tasarrufları için etki, kapsamlı ve seri önlemler alınmalıdır. TL’deki değer kaybı oranında Hayat pahalılığı artışı vermelidir. Türkiye ile olan dış ticaret açığının da dikkate alınarak TL’deki değer kaybı kadar dolaylı olarak vergi ödemiş olduğu oranda Türkiye Cumhuriyeti’nden bu kaybı karşılaması için Hükümet talepte bulunmalıdır.”