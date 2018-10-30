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Tüketiciler Derneği: “sosyal Sigortalıların Geliri Günün Çok Gerisinde”

lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Tüketiciler Derneği, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini ödemeyi üç ay erteleme kararını eleştirdi.

Tüketiciler Derneği: “sosyal Sigortalıların Geliri Günün Çok Gerisinde”

lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Tüketiciler Derneği, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini ödemeyi üç ay erteleme kararını eleştirdi.

30 Ekim 2018 Salı 15:44
Tüketiciler Derneği: “sosyal Sigortalıların Geliri Günün Çok Gerisinde”

lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Tüketiciler Derneği, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini ödemeyi üç ay erteleme kararını eleştirdi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, halkın alım gücünün enflasyon nedeniyle eridiğini belirtti.

“Özel sektör çalışanlarının sosyal prim yatırımları kamu çalışanlarının iki katı olmasına karşın sosyal sigortalardan aldıkları ve yarı yarıya az olan emeklilik maaşlarına artış yapılmamasının sosyal sigortalıları resmen sefalet maaşına mahkum ettiğini” kaydeden Işık, sosyal sigortalıların gelirlerinin hayat pahalılığı karşısında günün çok gerisinde kaldığını ifade etti.

“Buna rağmen sefalet içerisinde bir yaşama mahkum edilen Sosyal Sigortalıların hayat pahalılığı artışlarının sonraya bırakılması ve gecikmeli ödenmesi kabul edilemez büyük bir haksızlık ve vicdansızlıktır” diyen Işık, hükümetin aldığı kararı iptal etmesini istedi.

(GÜL)

Son Güncelleme: 30.10.2018 19:10
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