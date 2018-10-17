Tüketiciler Derneği satıcı ve toptancılara fiyatları indirme çağrısı yaptı

Tüketiciler Derneği, döviz kurlarındaki düşüşe bağlı olarak “suni fahiş fiyatların” aşağıya çekilmesi için toptancı ve satıcılara çağrı yaptı.



Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, tüketici kredileri, bileşik faiz, gecikme faizleri ve bankaların tahsil etmekte oldukları haksız ücretleri denetim altına alıp kısıtlayacak ve yasaklayacak, “tüketicilere yönelik haksız ticari uygulamalara ilişkin yasal düzenlemelerin bakanlıkta bekletilip Meclis’e gönderilmediğini savundu.



