Tüketiciler Derneği, “Kanserojen Riski Yüksek Ürünlerde İşbirliği Yapılmaması Endişe Verici”

Tüketiciler Derneği Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Tüketicilerin Korunması İşbirliği Protokolü olmasına rağmen, KKTC’ye ithali yapılan, özellikle kanserojen riski çok yüksek olan Uzakdoğu ürünlerinin kontrolünde işbirliği başlatılamamış olmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Ürün Güvenliği Yasası’nın CE İşaretinin ithal ürünlerde Haziran 2015 yerli üretimde ise Haziran 2016 yılından itibaren uygulamaya başlanmasını öngörmesine rağmen bu yasal zorunluluğun yürürlüğe girmemiş olmasının tüketicinin güvenliği kadar ekonominin yaşamsal güvencesi için büyük bir kayıp olduğunu kaydetti.

Işık, ithal ve yerli ürünlerin piyasa denetiminin yapılmamasının tüketicileri çok ciddi bir sağlık tehdidine karşı korumasız bıraktığını kaydetti.