KKTC Tüketiciler Derneği, elektrik ücretlerine yapılan artışı protesto etti.



Dernek genel başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı açıklamada, “Elektrik ücretlerindeki artış, yalnız tüketicilerin sosyal yaşamlarını felç etmeyecek, ekonomik sektörlere ve ülke ekonomisine de girdi maliyetlerinde zincirleme artışlar ile sekte vuracak ve özellikle temel tüketim ürünlerinde genel fiyat düzeyinin misli ile yükselmesine neden olacaktır” uyarısında bulundu. Işık, “Bu fiyat dengesinde Kuzey Kıbrıs piyasası rekabet avantajlarını yitirecektir” dedi.



İlk iki dilimlik tarifede elektrik ücretlerine yüzde 33-43 oranında zam yapılmasının hiçbir politik ve ekonomik mantıkla bağdaşmadığını ifade eden Işık, zam gerekçelerinin de hiçbir haklı dayanağı olmadığını ileri sürdü.



Işık, son 4 yıl içerisinde Dünya Petrol Piyasası fiyatlarında yüzde 75 oranına varan düşüşlerin elektrik faturalarına yansıtılmazken, son dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışın elektrik faturalarına yansıtılmasını “vurgun politikası” olarak niteledi.



Hükümetin, devlet kurum ve kuruluşlarının elektrik tüketimi ve borçları için bütçeye herhangi bir ödenek koymayarak faturayı tüketicilere çıkardığını da savunan Işık, “Devlet dairelerinin ve 28 belediye ile turizmde otellerin ve sanayi tesislerinin israf içerisinde kullanmakta oldukları ve ödemedikleri elektrik borçlarını ödemelerini ve bunun faturasını tüketicilere çıkarmaması için derneğimiz hükümete çağrı yapmaktadır” dedi.



Işık ayrıca, Avrupa Birliği normları kapsamında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi gerektiğini de savundu.



