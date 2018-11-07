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Tüketiciler Derneği: “Dövizdeki düşüşe paralel eşit oranda indirim bekliyoruz”

Tüketiciler Derneği: “Dövizdeki düşüşe paralel eşit oranda indirim bekliyoruz”

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:21
Tüketiciler Derneği: “Dövizdeki düşüşe paralel eşit oranda indirim bekliyoruz”

Tüketiciler Derneği  Başkanı Hasan Yılmaz Işık, dünya petrol piyasası ve dövizdeki düşüşe paralel KKTC’de de akaryakıt gaz ve elektrik fiyatlarında eşit oranda indirim yapılması beklendiği bir zamanda hükümetin tereddüt içerisinde bulunmasını şiddetle kınayıp, protesto ettiklerini bildirdi.

 

Yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümet bu temel zorunlu tüketim maddelerine zam getirdiği gibi gecikmeksizin indirim yapmalıdır” ifadelerini kullanan Işık, tüketicilerin feryadına duyarsız kalan hükümetin bu kabul edilemez tavrının piyasada fiyatların düşürülmemesinde direnen fırsatçıları cesaretlendirdiğini ve enflasyonu daha da körüklediğini iddia etti.

 

“Fahiş elektrik ve gaz fiyatlarıyla adeta kıskaca alınan tüketicilerin soğuk kış günlerinde en temel besin maddelerinden de mahrum ve mağdur bırakıldığını” ileri süren Işık, halkın ilkel yaşam koşullarına mahkûm edilmesinin sorumlusu olmaktansa hükümetin halka verebileceği en hayırlı hizmetin istifa etmek olduğunu belirtti.

 

Son Güncelleme: 07.11.2018 18:23
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