Tüketiciler Derneği Başkanı Işık’tan hükümete çağrı

“TÜKETİCİLERİ KORUMA DAİRESİ KURULMALI”
KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicileri korumak için hayata geçirilecek reformların uygulanabilmesi için Tüketicileri Koruma Dairesi’ne ihtiyaç olduğunu kaydederek, böyle bir dairenin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde kurulması için hükümete çağrı yaptı.
Işık, “Bu reformların uygulanabilmesi için Ekonomi Bakanlığı altında Tüketicileri Koruma Dairesi’nin kurulması için çağrı yapıyor, hükümeti reform iddialarını bu icraatla kanıtlamaya davet ediyoruz” dedi.