Tüketiciler Derneği: “Anlaşmaya Ulaşmak Olanaksız Görünüyor”

Tüketiciler Derneği, bugüne kadar çözüme ulaşılamayan Kıbrıs sorununda bir anlaşmaya ulaşılmasını olanaksız gördüğünü belirtti.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun bir parçası olarak Kıbrıs Türklerinin Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları üzerinde haklarının da görüşme masasında olması gerektiğini vurguladı.

Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin haklarını göremeyecek kadar şovenist bir çılgınlığa kapıldığını belirten Işık, uluslararası yasaların hidrokarbon yatakları üzerindeki hakların Kıbrıs sorununun çözümünden sonraya ertelenmesine müsaade etmediğini belirtti.