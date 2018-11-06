Tüketiciler Derneği akaryakıt ve elektrik fiyatlarının düşürülmesini istedi

Tüketiciler Derneği, hükümetten akaryakıt ve elektrik fiyatlarının dünya petrol piyasasına ve dövize paralel olarak geri çekilmesini istedi.



Dernek Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, “Akaryakıt fiyatı içerisinde maliyetin üzerinde 5 katı yüksek vergi almakta olan hükümet gerekirse vergi payından vazgeçmelidir” dedi.



Ulaşım, seyahat ve taşımacılık ücretlerinin de düşürülmesi gerektiğini ifade eden Işık, tüp gaz fiyatlarında da gerekli indirimin yapılmasının bir insanlık görevi olduğunu belirtti.



