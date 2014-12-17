Tüketiciler Derneği Akaryakıt Fiyatlarının Dünya Petrol Piyasasına Paralel Olarak Geri Çekilmesini İstedi

Tüketiciler Derneği, KKTC’deki akaryakıt fiyatlarının dünya petrol piyasasına paralel olarak geri çekilmesini ve bunun elektrik faturalarına da yansıtılmasını istedi.

Hükümeti bu konuda göreve davet eden Dernek, hükümetin gerekli mesajı almaması halinde “halk eylemi” başlatacaklarını savundu.

Tüketiciler Derneği, dünya petrol piyasasında fiyatların varili 115 US Dolardan 60 US Doların altına ulaşmış olmasına rağmen %50 oranına tekabül eden bu fiyat düşüşünün ülkedeki akaryakıt fiyatlarına 40 kuruşluk bir indirimle yansıtıldığını; bunun kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

Dernek, dünya petrol piyasa fiyatlarına paralel, % 50 oranında indirim yapılarak akaryakıtın tüketicilere litresi 2.00 TL’ye satılması gerektiğini savundu.