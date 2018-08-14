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Tüketiciler Derneği: “ABD menşeli ürünlere vergi 3-5 katına çıkarılsın”

Tüketiciler Derneği: “ABD menşeli ürünlere vergi 3-5 katına çıkarılsın”

14 Ağustos 2018 Salı 07:15
Tüketiciler Derneği: “ABD menşeli ürünlere vergi 3-5 katına çıkarılsın”

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve dövizin artışından ABD’yi sorumlu tutan Tüketiciler Derneği, ABD menşeli tüm ürünlere araç ve gereçlere, lüks tüketim, alkol ve tütüne uygulanan vergi ve harç oranının 3-5 katına çıkarılarak dövizle borçlanan tüketicilere kur farkı ile gelen mali yükü hükümetin karşılaması gerektiğini ifade etti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Derneğimiz ABD ekonomik ve finansal terör saldırılarına karşı Türkiye ile dayanışma ve tam desteğini ilan etmekte olup devlet ve ticaret hukukuna aykırı ABD korsanlığını şiddetle kınamaktadır” ifadelerini kullandı.

Işık, hükümetin, Bankalar Birliği ve Merkez Bankası ile kredi sürelerinin uzatılması ve borç taksitlerinin düşürülmesine yönelik aldığı kararın tüketicilere yardımcı olacak bir yöntem olarak görülemeyeceğini savundu.

Beklenmedik yüksek kur farkının mali yükünü ikiye katlayan TL’deki değer kaybının faturasının dövizzedelere çıkarılmasına karşı olduklarını ifade eden Işık, yüksek kur farkının tüketiciye getirdiği ek mali yükün fon katkısı ile paylaşması için hükümete çağrı yaptı.
 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 10:23
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