Tüketici Örgütleri Konfederasyonu “kriz Komitesi” Oluşturulmasını İstedi



Lefkoşa, 26 Ağustos 18 (.): Tüketici Örgütleri Konfederasyonu “Kriz Komitesi” oluşturulmasını istedi.



Konfederasyon yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonun ikiye katladığı fiyatlar karşısında tüketicilerin perişan ve çaresiz durumda olduğunu kaydederek, “Hükümetin açıkladığı önlemlere rağmen denetim altına alınamayan fırsatçılığın böylesinin görülmediği bir piyasa anarşisi karşısında tüketiciler şaşkına dönmüştür” dedi.



Enflasyonun serbest piyasa sistemi kurallarını alt üst ettiğini, vurgun piyasa sistemine dönüştürdüğünü savunan Tüketici Örgütleri Konfederasyonu açıklamasında, şunlar dile getirildi:



“Konfederasyonumuz piyasanın denetim altına alınmasının ancak ekonomik sektörlerin uzlaşması ile mümkün olabileceğini hükümete anımsatmakta ve acil olarak sektör temsilcilerinin katılımı ile bir “Kriz Komitesi” oluşturması için çağrı yapmaktadır.



Hükümete fırlayan ekmek fiyatlarını denetim altına için derhal ekmeklik kaliteli un ithaline izin vermesi için çağrı yapmaktadır.”



(HA)

