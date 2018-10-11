Tüketici Örgütleri Federasyonu Tüp Gaza Zam Yapılmasını Eleştirdi

Lefkoşa, 11 Ekim 18 (.): Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, tüp gaza yapılan zammı eleştirdi.



Konfederasyon adına yapılan yazılı açıklamada, “Döviz kurlarında ve dünya borsalarında akaryakıt fiyatlarında yüzde 15 oranlarında düşüş yaşandığı bir ortamda tüketicilerin piyasalarda indirim yapılmasını beklediği bir zamanda bu zamların yapılmasını konfederasyonumuz hükümetin bir sorumsuzluk ve aymazlık örneği olarak değerlendirmekte ve hiçbir anlam verememektedir” denildi.



(ID/ÖK)





