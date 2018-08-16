Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, toptancı ve perakendecilerin kar paylarının belirli bir oranda tutulmasını talep etti.

Konfederasyon Başkanı Hasan Yılmaz Işık konuyla ilgili yazılı açıklamasında, tüketim maddelerinde fahiş fiyat zamları yapıldığını, dövizde başlayan gerilemeye rağmen bu fiyatlarda indirime gidilmediğini kaydederek, hükümeti maliyet ve kar paylarında denetim yapmaya çağırdı.

Açıklamada “Bu olağanüstü ekonomik kriz ortamında yasa uyarınca ürünlerde toptancı kar payının yüzde 10 perakendeci kar payının ise yüzde 20 olarak uygulanması için Konfederasyonumuz Ekonomi Bakanlığına çağrı yapmaktadır” denildi.

