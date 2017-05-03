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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:15

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları İle İlgili Tarafları Toplantıya Davet Etti

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları İle İlgili Tarafları Toplantıya Davet Etti
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Tüketiciler Derneği Başkanı ve Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Sözcüsü Hasan Yılmaz Işık, tüketicilerin temel besin kaynağı olan  et ürünleri fiyatlarının kabul edilemez  düzeye ulaştığını belirtti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar  Bakanlığı, Hayvancılar Birliği, Çiftçiler Birliği ve Kasaplar Birliği’ni et fiyatlarının gerçek seviyesine çekilmesi için toplantıya davet etti.

Işık, 15 gün içerisinde sonuç alınmadığı takdirde Konfederasyon olarak kararlaştırdıkları önlemleri uygulamaya koyacaklarını kaydetti.

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