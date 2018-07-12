Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Elektrik Zammını Eleştirdi!

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, elektriğe yapılan zammı eleştirdi.

Tüketici Örgütleri Konfederasyon Sözcüsü ve KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, “Dünyada en pahalı elektrik ücretlerine mahkum edilen Kıbrıslı Türk halkı, tüketiciler, esnaf, tüccar, üretici, ekonomide tüm sektör mensupları faturalarını ödeyemeyecek duruma gelmişlerdir” iddiasında bulunarak. “Mayıs 2018’de yapılan zamlar ile birlikte %33-43 oranındaki son zammın hükümet sorumluluğu ile bağdaşmamakta” olduğunu savundu

