Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: “AB Tüketici Mevzuatına Uyum Çalışmaları Yapılmalı”

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Kıbrıs konusundaki görüşmelerde sona gelindiği bugünlerde, olası bir anlaşma durumunda iki taraf arasında AB tüketici mevzuatına uyum çalışmalarının yapılmadığının görüldüğünü savundu.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, AB mevzuatına uyumlu, tüketici hakları için çok önemli olan yasa tasarılarının beklenmeden Meclis’e gönderilmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na çağrı yapıldı.

Açıklamada, tüketici mevzuatına uyum çalışmaları konusunda Cumhurbaşkanlığı’ndan yazılı cevap istendiği belirtilerek, iki taraf arasında mevzuat uyum çalışması yapılmadığını ve bu çalışmaların yapılması gerektiği kaydedildi.

Rum tüketici örgütlerinin devlet bütçesinden her yıl ödenek alırken, bir anlaşma durumunda Kuzey Kıbrıs’taki tüketici örgütlerine bundan nasıl yararlanacağının da gündeme gelmediği ifade edilen açıklamada, tüketici örgütlerine hangi yöntem ve kaynaklardan bu ödeneğin sağlanacağının tespitinin yapılmasını da istedi.