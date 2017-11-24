TÜK’DEN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEYİCİLERİNE DUYURU…



Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), küçükbaş hayvan besleyicilerine kredili yemlik arpa satışı yapılacağını duyurdu.“Bakanlar Kurulunun 10.11.2007 tarih ve H (K-II) 3823-2017 sayılı kararına atfen küçükbaş hayvan besleyicilerinin desteklenmesi amacıyla K.T Kooperatif Merkez Bankası Ltd’den temin edecekleri kredilere mukabil, 1 Kasım 2017-31 Ocak 2018 dönemini kapsamak ve damızlık küçükbaş hayvan başına günde 1 kilo olmak üzere satışın yapılacağı günlük geçerli fiyattan küçükbaş hayvan besleyicilerine 31 Aralık 2017 tarihine kadar almaları kaydıyla 92 günlük ihtiyaçları kadar kredili yemlik arpa satılacaktır.Küçükbaş hayvan besleyicilerinin bahse konu proje kapsamında almış oldukları kredili yemlik arpalar için tahakkuk edecek toplam % 14.50 oranındaki faiz protokol kapsamında Faiz Farkı Fonu’ndan karşılanacaktır.Küçükbaş hayvan besleyicilerimize saygı ile duyurulur.”