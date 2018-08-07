Tük, Zahire Üreticilerinin Ödemelerine Başlandığını Duyurdu



Lefkoşa, 7 Ağustos 18 (.): Toprak Ürünleri Kurumu, 23-31 Temmuz döneminde ürün teslim eden zahire üreticilerinin ödemelerine bugün başlandığını açıkladı.

Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yapılan açıklamada, kurumun 23-31 Temmuz döneminde alımını yaptığı toplam bin 318.30 M.Ton 2018 ürünü arpa, buğday ve tritikalenin zahire üretici ödemelerine bugün başlandığı, bu maksatla ihtiyaç duyulan brüt 1 milyar 252 milyon 385 bin TL’nin bankalara yatırıldığı kaydedildi.

Bankalarda işlemlerin tamamlanmasına müteakip, kuruma ürün teslim eden zahire üreticilerinin hak ettiği miktarların hesaplarına intikal ettirileceği belirtildi.

ÜRÜN ALIMLARI 15 AĞUSTOS’A KADAR…

Yine 2018 ürünü zahire alımlarının, 15 Ağustos tarihinde hitam bulacağı ve kuruma ürün vermek isteyen zahire üreticilerinin mağdur olmamaları için bu tarihe kadar ürünlerini kuruma teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.

(TUĞ/ÖK)



