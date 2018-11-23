Tük, İthal Sofralık Patates Satışına Başladı

İTHAL PATATES, 10 KİLOLUK ÇUVALLAR İÇERİSİNDE KDV DAHİL 38 TL FİYATLA SATIŞA SUNULDU



Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Toprak Ürünleri Kurumu, gerek tüketicilerin korunması, gerekse piyasada ürün ve fiyat çeşitliliği oluşması amacıyla, Bakanlar Kurulu’nun kendisine verdiği göreve bağlı olarak sofralık patates ithalatı gerçekleştirmeye başladığını açıkladı.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, satışı TÜK tarafından gerçekleştirilecek patatesler, 10 kiloluk çuvallar içerisinde KDV dahil 38 TL fiyatla (KDV dahil 3.80 TL/Kilo) satışa arz edildi.



Satışlar Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki patates satış deposunda, Gazimağusa’daki patates paketleme tesisinde ve şubelerinde yapılacak.



(TUĞ/FEZ)





