TÜK Yönetimi, 2016 Mayıs Ayından Bugüne Faaliyetlerini Açıkladı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu, göreve başladığı 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ithal ettiği ürünler, yapılan ödemeler ve Kurum’un borçları hakkında açıklama yaptı.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İzzi Türkel tarafından yapılan açıklamaya göre, ithal edilen ürünler ile bu ürünlere yapılan ödemeler şu şekilde sıralandı:

İthal edilen90.959. 805 kg yemlik arpa karşılığında 14. 642.979.45 Dolar ödendi, 1.238.552.48 Dolar vadesi gelmemiş borç mevcut.

İthal edilen 19.011.360 kg balya karşılığında 1.925.125.82 Dolar ödendi, 808.496.04 Dolar vadesi gelmemiş borç mevcut.

İthal edilen 975.000 kg arpaya karşılık 1.267.500.00 Tl ödendi. 475.000 kg ithal tohumluk patatese yapılan ödeme ise 309.562.50 Euro.

50.000 kg ithal tohumluk tritikale için 75.000.00 TL, 175 000 kg baklavalık un için 249 000.00 TL ödendi. 2.675.000 kg ekmeklik un için 2. 827.250.00 TL ödeme gerçekleştirildi.

Türkel, geçmiş döneme ait ithal edilip ödenmeyen borçlara karşılık 1. 201.860.30 Dolar ödeme yaptıklarını ayrıca Kurum’un geçmiş döneme ait ödenmeyen 13 milyon TL’nin üzerinde borcu bulunduğunu kaydetti.

Türkel, TÜK’ün özellikle UBP-DP hükümetinin kurulması sonrasında aylarca yoğun bir şekilde gündeme gelerek “battı, batırıldı, kapatılsın” gibi yorumlarla kapatılmaya çalışıldığını belirtti.

Türkel, çiftçilerin ve hayvancıların ihtiyaçlarını en uygun fiyata tedarik etme amacıyla kurulan TÜK’ün hayvancı ve çiftçinin olmazsa olmazı olduğunu kaydetti.