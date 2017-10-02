Tük Yönetim Kurulu Başkanı Türkel Kredi Kullanımıyla İlgili Açıklamaları Yanıtladı…

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İ. Türkel, kurumun görevini layıkıyla yerine getirdiğini ve bu performansın kredi bulma becerileriyle paralel olduğunu belirtti.

“ELEŞTİRMEK YERİNE, KREDİ BULABİLDİĞİ İÇİN TAKDİR ETMEK GEREK”

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İ. Türkel, kurumun görevini layıkıyla yerine getirdiğini ve bu performansın kredi bulma becerileriyle paralel olduğunu belirtti.

Türkel, TÜK’ün kredi kullanımıyla ilgili açıklamaları yanıtlayarak, “Kurum nasıl kredi bulabildi demek ve bunun detaylarını bilmeden olumsuz yönde eleştirmek yerine, bence kredi bulabildiği için takdir etmek ve buna olumlu yönde katkı koymak, tüm siyasi parti ve sektör temsilcilerinin görevi olmalıdır.” dedi.

Önerisi olan herkese kapılarının açık olduğunu ifade eden Türkel, icraatlarına devam edeceklerini ve kurumu kasıtlı olarak yıpratıp kapatmak isteyen kesime rağmen TÜK’ü inatla yaşatacaklarını vurguladı.

Türkel konuyla ilgili yazılı açıklamasında TÜK’ün finansal durumuyla ilgili de bilgi verdi.

“Toprak Ürünleri Kurumu karma bütçeli bir kurumdur ve giderlerinin büyük bir kısmını yaptığı ticari faaliyetlerden elde ettiği gelirlerle karşılayabilmektedir” diyen Türkel, bu nedenle faaliyetlerini büyük bir titizlik ve beceriyle gerçekleştirdiğini anlattı.

“KURUM KREDİ ALAMAZ DURUMA GELMİŞTİ”

Türkel şöyle devam etti:

“Kurumu mali bir sıkıntıya giriyor ve/veya giderlerini ve/veya faturalarını ödeyemez bir duruma düşürülüyorsa bu noktada Kurumda ciddi bir yönetim zafiyeti ve beceriksizliği olduğu ortaya net olarak çıkmaktadır.

Maalesef biz de Kurumu tam böyle bir süreçte devir aldık. Kurum ithal etmiş olduğu yemlik arpa bedellerini tüccara ödeyememiş, yine aynı tüccarlar tarafından ödenmeyen borçlarından dolayı mahkemeye verilmiş, tüccarlara vermiş olduğu temlikleri yakmış ve hiçbir bankadan kredi alamaz hale getirilmişti. Kurum geçmiş yıllarda ihaleler açarken, bankalara vermiş olduğu temlikler karşılığında tüccarlara bir nevi teminat sağlamakta ve dolayısı ile ihalelerinde vadeli alımlar gerçekleştirebilmekte idi.

Fakat son CTP Tarım Bakanlığı sürecinde bu temliklerin yakılması ve bankalara verilmiş olan taahhütlerin yerine getirilememesinden dolayı Kuruma olan güven sarsılmış ve Kurum ancak peşin ödeme koşullarında ve/veya banka teminatlı ödeme garantileriyle mal alabilir bir duruma düşürülmüştür.”

“ANA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK POZİSYONA GELİNDİ”

TÜK’ün UBP Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı sürecinde yemlik hammaddeler ithal edebilmek, çiftçinin ürettiği ürünleri satın alabilmek ve ana faaliyetlerini layıkıyla gerçekleştirebilmek için tekrardan finansal kaynak arayışlarına başladığını kaydeden Türkel, çok kısa sürede gerek hükümetin, gerek Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve TÜK çalışanlarının yoğun gayretleriyle Kurumun tekrar ana faaliyetlerini gerçekleştirecek, piyasalarda denge unsuru görevini sürdürecek pozisyona geldiğini belirtti.

FAALİYETLER

“CTP dönemindeki yanlışlıkları ve beceriksizlikleri konuşmak yerine, yaptıkları faaliyetleri anlatmanın daha doğru olacağına inandığını” ifade eden Türkel, tüm ithalatları zamanında ödeyebildiklerini, zahire ürün bedellerini taahhüt ettiği zamanda ve eksiksiz yapabildiklerini kaydetti.

Geriye dönük ve davalık borçların bir program çerçevesinde ödenmeye başlandığını bildiren Türkel, yaptıklarıyla ilgili şunları sıraladı:

“En uygun koşullar ve fiyatlarla yemlik arpa ithal edebilmiş ve edebilmektedir. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 30 bin tonluk yemlik arpa alımını, aynı dönemde 60 bin tonluk yemlik arpa alımı gerçekleştiren TMO’dan neredeyse 10 Dolar daha ucuza gerçekleştirebilmiştir.

Tahıl borsalarını çok yakından takip edebilmiş ve edebilmektedir.

Tohumluk materyali alımlarını başarıyla tamamlamış ve satışına başlamıştır. Faaliyet dönemi içerisinde Kuruma zarar getirecek şekilde herhangi bir ürünü yanlış alımdan dolayı imha etmemiştir.”