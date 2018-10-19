TÜK, yemlik arpa fiyatlarında indirim yaptı

Toprak Ürünleri Kurumu(TÜK), döviz kurlarında yaşanan iyileşme nedeniyle, yemlik arpanın kilo başına peşin satış fiyatını 1,79 TL’den 1,62TL’ye indirdi.

17 kuruşluk indirimli fiyat, 22 Ekim Pazartesi’nden itibaren geçerli olacak.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yemlik arpa fiyatlarında indirime gidilmesinin döviz kurlarında meydana gelen düşüş nedeniyle doğal olduğunu belirterek, yüzde 10’a yakın bir indirim kararı alındığını açıkladı.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, yemlik arpada yapılan indirimle fiyatların, hayvancılar lehine bir durum yarattığına işaret eden Şahali, içinde bulunulan ağır koşulların az da olsa hafiflediğini, amaçlarının üretimin devamını ve üreticinin sektörde kalmasını mümkün kılacak koşulları kalıcılaştırmak olduğunu söyledi.



Yeni fiyat düzenlemesine göre yemlik arpanın kilosu peşin 1.62 TL; 1 aylık vadeli satışı 1.66 TL, 45 günlük vadeli satış fiyatı 1.685 TL, 75 günlük vadeli satış fiyatı ise 1.73 TL oldu.



