TÜK, Tohumluk Ürün Ödemelerinin Başladığını Açıkladı!

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 9-5 Temmuz döneminde alımı yapılan toplam 719,29 ton tohumluk arpa, buğday ve tritikalenin toplam brüt tutarı olan 684.327.50 TL’nin hak sahiplerine ödenmek üzere bankalara yatırıldığını açıkladı.



Kurumdan yapılan açıklamada, 6 Haziran tarihinde başlanan 2018 ürünü tohumluk materyali arpa, buğday ve tritikale alımları ile alınan ürünün haftalık bazda üretici ödemelerine devam edildiği belirtildi.





Açıklama, şöyle devam etti:

“Toprak Ürünleri Kurumu, Temmuz 2018 ayı sonuna kadar tohumluk materyali arpa, buğday ve tritikale alımları ile haftalık bazda üretici ödemelerine devam edecek olup, 31 Temmuz 2018 tarihi mesai bitiminde alımlar hitam bulacaktır. Bu nedenle ürünlerini Toprak Ürünleri Kurumuna verecek olan zahire üreticilerimizin mağdur olmamaları için, 31 Temmuz 2018, Salı günü mesai bitimine kadar ürünlerini Toprak Ürünleri Kurumu’nun alım merkezlerine ulaştırmaları gerekmektedir”



