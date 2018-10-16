TÜK, tohumluk satışlarına başladı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), tohumluk materyali satışlarına başladığını duyurdu.



Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, tohumluk materyalin hazırlanması ve/veya tedarikinde, 10 Eylül tarihine kadar, zahire üreticileri ile köy kooperatiflerinin kuruma yaptığı taleplerin dikkate alındığı belirtilerek, tohumluk satışlarında 10 Eylül’e kadar iletilen taleplere öncelik verileceği kaydedildi.



Açıklamada, belirlenen süre dışında, tohumluk materyallerinin satış fiyatlarının açıklanmasının ardından gelen taleplere, bakiye stok miktarı dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde yanıt verileceği belirtildi.



TÜK açıklamasında, elinde tohumluk materyali bulunan zahire üreticilerinin, bu ürünlerini tohumluk amaçlı muhafaza etmelerinin önem arz ettiği de ifade edildi.