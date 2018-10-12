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TÜK Pazartesi Tohumluk Arpayla Buğday Satışına Başlıyor

TÜK Pazartesi Tohumluk Arpayla Buğday Satışına Başlıyor

12 Ekim 2018 Cuma 19:00
TÜK Pazartesi Tohumluk Arpayla Buğday Satışına Başlıyor

ARPA, YUMUŞAK BUĞDAY VE SERT BUĞDAYDAN OLUŞAN TOHUMLUKLAR İÇİN BELİRLENEN FİYAT 1.42 TL İLE 1.51 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR. FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİL

BAZI ÜRÜNLER İÇİN BELİRLENEN ÖDEME VADESİ “PEŞİNKEN”, BAZILARI İÇİN VADE “1” YA DA “2” AY

İTHAL TOHUMLUKLAR İÇİN BAŞVURULAR 19 EKİM'E KADAR KABUL EDİLECEK

Toprak Ürünleri Kurumu, pazartesi gününden itibaren tohumluk arpayla buğday satışlarına başlayacağını duyurdu.

TÜK Yönetim Kurulu, ürünlerin satış fiyatlarını ve ödemeyle ilgili vadeleri de belirledi. Arpa, yumuşak buğday ve sert buğdaydan oluşan tohumluklar için belirlenen fiyat 1.42 TL ile 1.51 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlara KDV dahil değil.  Bazı ürünler için belirlenen ödeme vadesi “peşinken”, bazıları için vade “1” ya da “2” ay.

Toprak Ürünleri Kurumu’ndan tohumluk arpa ve buğday talep eden zahire üreticilerinin ve kooperatiflerin Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi’ne ulaşması ve gün belirlemesi istendi. Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi’ne 377 73 33 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu TC Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (TİGEM) 200 ton sertifikalı Cumhuriyet 75 cinsi ile 200 ton sertifikalı Ceyhan 99 cinsi tohumluk buğday ithalat edileceği de kaydedildi.

Bu ürünler için zahire üreticilerinden ve köy kooperatiflerinden 19 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar talep alınmaya devam edileceği de belirtildi.

Son Güncelleme: 12.10.2018 23:07
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