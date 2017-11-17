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17 Kasım 2017 Cuma 09:35

"TÜK ödemedi diyor, Tarım Bakanlığı borç yok diyor"

'TÜK ödemedi diyor, Tarım Bakanlığı borç yok diyor'
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"TÜK ödemedi diyor, Tarım Bakanlığı borç yok diyor"

Güray Kafa isimli vatandaş, hayvancıya verilen doğrudan gelir desteği kapsamında alacağı olan 2 ton arpayı, Tarım Bakanlığı ile Toprak Ürünleri Kurumu arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle alamadığını üstüne de borçlu çıkarıldığını iddia etti ve yaşanan haksızlığın giderilmesi çağrısında bulundu.

“Beni borçlu çıkardılar”

Hayvancıya verilen destek kapsamında TÜK’ten hakkına düşen arpayı almaya gittiğinde borçlu olduğunu öğrendiği için arpanın verilemeyeceği cevabıyla karşılaştığını dile getiren Kafa, “Payıma düşen arpayı almaya gittiğimde bana TÜK’ten borcum olduğu için arpanın verilemeyeceği söylendi. Ben de kuruma bir tek kuruş borcum olmadığını söyledim. TÜK’ten bana Tarım Bakanlığı’nın geçmiş dönemden 2 ton arpa parasının kendilerine ödenmediğini söylediler” dedi. 

"TÜK Tarım Bakanlığı ödemedi diyor, Tarım Bakanlığı borç yok diyor"

Tarım Bakanlığı’nın ise TÜK’e ödenmeyen herhangi bir borç olmadığını söylediğini ifade eden Kafa, “Tarım Bakanlığı’na gidiyorum böyle bir şey olmadığını söylüyorlar. TÜK ise bakanlığın ödeme yapmadığını söylüyor” diye konuştu. 

“İki kurum arasındaki anlaşmazlığın bedelini ben ödüyorum”

Kafa şöyle devam etti: “Tarım Bakanlığı TÜK’e borcu olmadığını söylüyor. Olan bana oldu. Arada 2 ton arpası kaynayan ben oldum. İki kurum arasındaki anlaşmazlığın bedelini ben ödüyorum.” 

Yeni Bakış - Özlem Çimendal

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