TÜK, Küçükbaş Hibe Yemlik Arpa Dağıtımına Başladı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) küçükbaş hibe yemlik arpa dağıtımına bugün başladı.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Veteriner Dairesi’ne, haziran ayında küçükbaş hayvan bildiriminde bulunmayan küçükbaş hayvan besleyicilerinin mağdur olmamaları için ivedi olarak bildirimlerini yapmaları ve alacakları belgeyi, TÜK’e iletmeleri gerektiği kaydedildi.



Açıklamada, küçükbaş hayvan besleyicilerinin hibe yemlik arpalarını almak isteyecekleri Toprak Ürünleri Kurumu şubesinden telefon aracılığıyla gün talep etmelerinin işlerin aksamaması ve zamanın en iyi şekilde kullanılması açısından yararlı olacağı vurgulandı.



TÜK şubelerinin telefon numaraları şu şekilde:



Güzelyurt Şubesi 714 11 67

Haspolat Şubesi 233 54 16

Akdoğan Şubesi 377 73 18

Geçitkale Şubesi 373 33 19

İskle Şubesi 371 25 06

Kumyalı Şubesi 375 50 80

Mağusa Ambar No:4 Şubesi 0533-8647343

