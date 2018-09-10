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TÜK, Küçükbaş Hibe Yemlik Arpa Dağıtımına Başladı

TÜK, Küçükbaş Hibe Yemlik Arpa Dağıtımına Başladı

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:24
TÜK, Küçükbaş Hibe Yemlik Arpa Dağıtımına Başladı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) küçükbaş hibe yemlik arpa dağıtımına bugün başladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Veteriner Dairesi’ne, haziran ayında küçükbaş hayvan bildiriminde bulunmayan küçükbaş hayvan besleyicilerinin mağdur olmamaları için ivedi olarak bildirimlerini yapmaları ve alacakları belgeyi, TÜK’e iletmeleri gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, küçükbaş hayvan besleyicilerinin hibe yemlik arpalarını almak isteyecekleri Toprak Ürünleri Kurumu şubesinden telefon aracılığıyla gün talep etmelerinin işlerin aksamaması ve zamanın en iyi şekilde kullanılması açısından yararlı olacağı vurgulandı.

TÜK şubelerinin telefon numaraları şu şekilde:

Güzelyurt Şubesi 714 11 67
Haspolat Şubesi 233 54 16
Akdoğan Şubesi 377 73 18
Geçitkale Şubesi 373 33 19
İskle Şubesi 371 25 06
Kumyalı Şubesi 375 50 80
Mağusa Ambar No:4 Şubesi 0533-8647343
 

Son Güncelleme: 10.09.2018 11:45
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