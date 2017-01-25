TÜK İthal Balya Fiyatlarına Zam Yaptı…

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu, döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak ithal buğday- arpa sapı balya satış fiyatına 4 kuruş zam yaptığını açıkladı. Aynı açıklamada, zam miktarını hükümetin üstlenerek destek rakamına ilave ettiği de belirtildi.

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