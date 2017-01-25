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25 Ocak 2017 Çarşamba 15:05

TÜK İthal Balya Fiyatlarına Zam Yaptı…

TÜK İthal Balya Fiyatlarına Zam Yaptı…
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ZAMLI FİYATLA BALYA ALANLARA İADE YAPILACAK

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu, döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak ithal buğday- arpa sapı balya satış fiyatına 4 kuruş zam yaptığını açıkladı. Aynı açıklamada, zam miktarını hükümetin üstlenerek destek rakamına ilave ettiği de belirtildi.

TÜK’ün açıklamasında, zam kararının pazartesi, hükümetin  zammı üstlenme kararının dün alındığı (salı) belirtilerek, zamlı fiyattan balya alanlara fatura karşılığı iade yapılacağı ve balya satışlarının eski fiyattan devam edeceği kaydedildi.

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