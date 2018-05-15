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Tuğsan’a Girne’den destek

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde ilik bekleyen 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı için kampanya başlattı.

Tuğsan’a Girne’den destek

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde ilik bekleyen 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı için kampanya başlattı.

15 Mayıs 2018 Salı 15:54
Tuğsan’a Girne’den destek

GİRNE BELEDİYESİ VE KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI İLİK BEKLEYEN TUĞSAN YAZICI İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ile  Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde ilik bekleyen 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı için kampanya başlattı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında bugün Ramadan Cemil Meydanı’nda masa kuruldu, bağışçı olmak isteyenlerden örnek alındı. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü buradaki konuşmasında, kanserin ülkede yaygın olduğunu ve her yaş grubundan insanı tehdit eden hastalığın son zamanlarda çocuklarda da yaygın şekilde görüldüğünü belirtti.

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Güngördü, 7 yaşındaki Tuğsan’a acil şifalar, ailesine sabır dilerken, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile  duyarlı vatandaşlara da böylesi bir yardımlaşma ve dayanışma kampanyası yürüttükleri için teşekkür etti.

Güngördü, “Umarım bu meydanda uygun iliğe ulaşmak istiyoruz. Dayanışarak birbirimizle haberleşerek bu çocuğumuzun hastalığına çare bulmuş olacağız” dedi.

ÖZERALP

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp, 2001 yılından bu yana ilik bulma çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Bir yıl sonra hastalığı tekrarlanan Tuğsan için uygun iliğin, dünyada ve Kıbrıs havuzunda bulunamadığını ve bir buçuk aydır bir kampanya yürüttüklerini belirten Özeralp, 18 -45 yaş arası KKTC vatandaşı sağlıklı bireylerin her zaman Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Binası’nda, Mağusa Tıp Merkezi, İskele Tıp Merkezi, Girne’de Tunççevik Hastanesi’nde örnek verebileceklerini, Tuğsan ve dünyadaki diğer hastalar için umut olabileceklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 15.05.2018 19:20
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