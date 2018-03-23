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TUĞSAN İÇİN UYGUN DONÖR ARANIYOR!

Çok acil ilik nakli olması gerekiyor

TUĞSAN İÇİN UYGUN DONÖR ARANIYOR!

Çok acil ilik nakli olması gerekiyor

23 Mart 2018 Cuma 10:48
TUĞSAN İÇİN UYGUN DONÖR ARANIYOR!
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Bir yıldır lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı için donör kampanya başlatıldı

Cihangir’de yaşamını sürdüren ve bir yıldır lösemi tedavisi görmesine rağmen olumlu sonuç alınamayan minik Tuğsan için uygun donör aranıyor.

Lösemi hastası Tuğsan’a uygun ilik bulunması için başlatılan kampanyaya destek büyüyor.

Sosyal medya üzerinde Kemal Saraçoğlu Vakfı (KSV) sayfasında dün Tuğsan için ilk kampanya Cihangir köyünde gerçekleşti.

Çok acil ilik nakli olması gerekiyor

Gördüğü lösemi tedavisi sonuç vermeyen küçük Tuğsan’ın çok acil ilik nakli tedavisi görmesi gerektiği açıklandı.

Uyumlu donörün bulunması için başlatılan kampanyaya başvurmak isteyenler, Kemal Saraçoğlu Vakfı (KSV) başvurup bilgi alabilir.

Kaynak: Havadis

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