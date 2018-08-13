Tuğgeneral Erdal Şener, Özçınar’a Veda Etti!

39.Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a veda ziyaretinde bulundu.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, KKTC’deki görev süresi dolan Şener, Belediye Başkanı Özçınar ile kent genelindeki sosyo-ekonomik gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Özçınar, Şener’in görev süresi içerisinde gerek bölge ve ülkeye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, iyi bir diyalog ve iş birliği içerisinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Özçınar, Şener’e yeni görevinde başarılar diledi.

