Tuğçe’yi Allah Korudu



Gazimağusa Devlet Hastanesi yolu kavşağında, yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden 24 yaşındaki Tuğçe Yılmaz büyük birtehlike atlattı. Görenlere korku dolu anlar yaşatan kazada, kontrolden çıkarak takla atan ve tavanının üzerinde duran FM 663 plakalı aracın sürücüsü Tuğçe Yılmaz, büyük bir şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki FM 633 plakalı aracı ile eski Lefkoşa¬Gazimağusa anayolunda seyreden 24 yaşındaki sürücü Tuğçe Yılmaz, “Ünimar” isimli market önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkan araç bir takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.Kaza sonucunda araçta maddi hasar oluşurken, hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldıktan sonra taburcu edildi.Kazayı görenler ise sürücünün olaydan hafif sıyrıklarla kurtulmasını, “Allah korudu” diyerek yorumladı.Diyalog