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Tüfekçi’de 300 bin TL vurgun

Tüfekçi’de 300 bin TL vurgun

29 Aralık 2017 Cuma 12:44
Tüfekçi’de 300 bin TL vurgun
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Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

- Haspolat’da faaliyet gösteren Tüfekçi LTD. isimli işyerinde çalışan zanlı Enver Şoföroğlu 2016-2017 yılları içerisinde çalışanların sigorta ve ihtiyat sandığını yatırmak için aldığı paraları cebe attığı gerekçesi ile tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı huzurda bulunan zanlı Enver Şoföroğlu’nun Haspolat'da faaliyet gösteren Tüfekçi Ltd’de 2016-2017 yılları içerisinde muhasebeci olarak çalıştığı dönemde çalışanların Sigorta ve İhtiyat Sandığı paralarını yatıracağı gerekçesi ile almış olduğu toplamda 326.656.45 TL nakit parayı konu dairelere yatırmayarak zimmetine geçirdiğini söyledi. Kunduracı olayın polise gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru Ercan Kunduracı mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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