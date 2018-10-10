TUFAD’ın “Şeherde” Etkinliği Cumartesi Yapılıyor

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD), cumartesi günü “Şeherde” adlı etkinlik düzenliyor.



Dernek, “Danslarımız, müziğimiz ve kıyafetlerimiz kimliğimizdir” sloganıyla başlattığı etkinliklerine bir yenisini ekliyor.



TUFAD’dan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da, Lefkeliler Hanı’nda yer alacak etkinlik 10.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.



Dernek, “Şeherde” adıyla düzenleyeceği etkinlikte Kıbrıs kültürünü, Kıbrıs müziklerini, Kıbrıs halk danslarını ve Kıbrıs lezzetlerini halkla buluşturacak.



Etkinliğe, ÖZEV, İGEM, Yıldırım Halk Dansları, Cranberrıes Dans Grubu, Grup Mod, Kemal Saraçoğlu Vakfı, Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası ve TUFAD çocuk ekibi, genç ekibi, büyük ekip, sirtaki, roman dansı ve mani atışmasıyla katılacak.



TUFAD’ın başarılı ve sevilen oyuncusu olarak hafızalarda yer eden merhum Cemil Yılmaz’a ithaf edilen etkinliğe tüm halkın, ortak kültüre sahip çıkmak için davetli olduğu kaydedildi.